Una joven gitana critica la situación de los españoles

MADRID (EFE).— “He entrado en tiendas y me he tenido que salir porque te hacen sentir una persona menor, te tratan con desprecio”. Es un racismo velado, una discriminación inadvertida por quienes no la experimentan y el día a día para los gitanos de España.

Jénnifer Muñoz solo tiene 21 años, pero ya ha sido víctima del racismo social e institucional hacia los suyos. En medio de la atención y reacción mundiales al asesinato del afroestadounidense George Floyd, cree que las manifestaciones contra la discriminación racial se quedarán en una moda.

“Ahora sale el antirracismo y todos somos antirracistas pero en realidad no, porque en nuestro país se ve. Hay muchos más casos con gitanos y no paran. Los españoles y no españoles tienen que ser educados, al igual que a los gitanos nos educan para respetar a un payo (una persona no gitana), que los eduquen a ellos para respetar a un gitano”, reclama la joven madrileña que vive en el humilde barrio de El Pozo del Tío Raimundo.

Jénnifer se encuentra a mitad de un proceso judicial por supuesto robo. Según cuenta, en diciembre pasado asistió a la inauguración de una tienda donde le regalaron un juguete para su hijo. Después fue a otro centro comercial y allí fue acusada de haberlo robado.

“Todo el mundo se puso a gritarme, nos metieron en una sala muy fría con la Policía y los de seguridad, les pedí que fueran conmigo a la tienda donde me lo regalaron y no quisieron, solo me dijeron que tenía juicio al día siguiente”, relata conteniendo las lágrimas.

Recuerda que pidió información a los agentes para saber qué tenía que llevar al juicio y éstos le dijeron que nada, que sería el juez quien decidiría si se presentaban testigos. Sin embargo, en la audiencia el magistrado le aclaró que debía haberlos llevado y la condenaron a una multa de 26 euros. Si no se revoca la sentencia tendrá antecedentes penales.

“Es algo que solo sufre la persona que lo pasa, no tengo palabras para expresar cómo me siento, estoy recibiendo ayuda psicológica, lo estoy pasando muy mal, me dan ataques de ansiedad, no me atrevo a entrar en un centro comercial”, explica.

El más reciente informe elaborado por la Fundación Secretariado Gitano, publicado en noviembre de 2019, contabiliza 334 denuncias por discriminación y antigitanismo en España durante el año precedente, un 30% más que en 2017.

Mari Carmen Cortés es abogada y trabaja en la rama de igualdad de la organización. Reconoce que en los “últimos años se ha visto una transformación política social y económica muy importante en España”, a pesar de la cual entre los gitanos sigue habiendo “altos índices de pobreza, desigualdad y un importante rechazo”.

La principal discriminación es la falta de igualdad en el trato. “El caso de Jénnifer (a quien asesora legalmente) es un claro ejemplo de que el hecho de ser gitano es motivo suficiente para que vulneren tu dignidad, recibas un trato humillante y degradante”.

