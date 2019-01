HONDURAS.- Unos 15 mil migrantes saldrán en caravana este martes 15 de enero desde San Pedro Sula, en Honduras, emprenderán el viaje rumbo a la frontera de México con Estados Unidos, informaron medios.

Las autoridades mexicanas ya se preparan para la llegada de los centroamericanos, luego de que la secretaria de Gobernación dijo que les permitirían el paso de forma ordenada y en apego a las leyes del país.

Con la leyenda “En Honduras nos matan“, la convocatoria propone salir el 15 de enero, sin embargo en redes sociales, otros llamados invitan a salir el 20 de enero desde Santa Bárbara, contigua a San Pedro Sula.

A través de un vídeo compartido a través de sus redes sociales, la encargada de negocios de Estados Unidos en Honduras, Heide Fulton, llamó a los hondureños a desistir del “largo y peligroso” viaje y aseguró que miles de personas que participaron en las caravanas del año pasado regresaron a casa.

“Al cruzar esta frontera, la ruta hacia el norte está llena de infortunios y peligros”, dijo desde el punto fronterizo de Agua Caliente, entre Honduras y Guatemala.

“No se dejen engañar. Por favor no inviertan su tiempo y dinero en un viaje destinado a fracasar. Ya no arriesguen sus vidas y las de sus hijos; no dividan a sus familias. Tu país te necesita, tu futuro, tu norte está aquí”, agregó en el mensaje.