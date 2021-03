Una periodista solicita refugio

Cuba le impide la entrada: la acusa de “subversión”

SAN JOSÉ (EFE).— La periodista cubana Karla Pérez González solicitó anteayer refugio en Costa Rica después de que no pudiera regresar a su país por un impedimento del gobierno que ella califica como “una arbitrariedad” y “destierro”.

“Hice la petición formal de refugio. Las autoridades de Costa Rica se comportaron de manera inmejorable, entendían que era un tema humanitario. Mañana tengo una cita para una primera entrevista en Migración”, declaró Karla Pérez a su salida del aeropuerto Juan Santamaría, situado en las afueras de San José.

La joven llegó a Costa Rica en 2017 para estudiar periodismo y al terminar su carrera a finales de 2020 decidió regresar a Cuba para estar con su familia, lo que planeaba concretar el jueves. Tomó un vuelo de San José a Panamá sin problemas, pero al tratar de abordar el avión que la llevaría de Panamá a La Habana no se le permitió embarcar por órdenes de un funcionario de Migración de Cuba que no se identificó.

“Cumplía todos los requisitos legales que pedía mi país y cuando camino a embarcar el vuelo hacia La Habana me requieren y un funcionario de la aerolínea Copa me comunica que no puedo viajar, no por temas de la aerolínea o requisitos legales, sino que Migración de Cuba ordena que tengo prohibida la entrada a mi país”, declaró la periodista.

En la Habana, la cancillería informó que Cuba impidió la entrada a Karla Pérez al considerar que regresaba a su país con “propósitos subversivos”, después de que el caso generara un fuerte impacto mediático y la protesta de organizaciones internacionales.

“Sencillamente pretenden reinstalarla en el país en función de propósitos subversivos”, alegó la directora de comunicación del Ministerio de Exteriores de Cuba, Yaira Jiménez, en una breve rueda de prensa.