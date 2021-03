CIUDAD DEL VATICANO.- A través de un comunicado, este miércoles, la oficina de prensa del Vaticano informó que el papa Francisco nombró subsecretaria del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral para el sector de la Fe y el Desarrollo a la religiosa Alessandra Smerilli, profesora de Economía Política en la Pontificia Facultad de Ciencias de la Educación Auxilium de Roma.

🇮🇹 Grata a Dio, e a @Pontifex_it per la nomina a sottosegretaria a servizio di @VaticanIHD 🇻🇦



🇬🇧 I'm grateful to God, and to @Pontifex for appointing me as under-secretary at @VaticanIHD 🇻🇦 pic.twitter.com/qJ5T8PaaTx