“Unir, no dividir”: Biden traza las líneas de lo que será el nuevo gobierno

Vencer al Covid, el primer desafío para los EE.UU.

En su primer discurso como presidente electo de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden invitó a los estadounidenses a dejar atrás la división que ha imperado durante el gobierno de Donald Trump e instó a que todos se den “una oportunidad”.

“Tenemos la oportunidad de vencer la desesperanza y construir una nación de prosperidad y con propósito”, dijo Biden en su discurso de victoria desde Wilmington (Delaware), acompañado de la vicepresidenta electa, Kamala Harris.

El veterano líder demócrata insistió en su promesa de ser un presidente que “una” al país, en vez de “dividirlo” y por ello se dirigió a los votantes de Trump, que ha recibido el apoyo de más de 70 millones de estadounidenses en estas elecciones.

“A quienes votaron por el presidente Trump, entiendo su decepción esta noche —expresó—. Yo mismo he perdido un par de elecciones. Pero ahora, démonos una oportunidad. Es hora de dejar de lado la dura retórica. Bajar la temperatura. Para volver a vernos. Escucharnos de nuevo.

Para ello, el que fue vicepresidente de Barack Obama entre 2009 y 2017 pidió a los estadounidenses que no solo tengan fe en el país, sino que también la propaguen, al acordarse de los consejos que le daban sus difuntos abuelos.

“Me acuerdo cuando era un niño cómo mi abuelo me decía al salir de nuestra casa: 'Joey, mantén la fe', y nuestra abuela cuando todavía vivía me decía 'no Joey, propágala'. ¡Propaga la fe!, afirmó el que será el segundo presidente católico de EE.UU., después de John Kennedy.

Además, Biden se puso como primer objetivo de su futuro gobierno controlar el enorme brote de coronavirus que sufre Estados Unidos, donde ya hay 9.8 millones de contagios y 237,000 muertes.

“Nuestro trabajo comienza poniendo al Covid bajo control”, ofreció, al anunciar que este mismo lunes formará un grupo contra la pandemia.

En cifras

Algunos datos relevantes sobre el proceso electoral de EE.UU., que ganó el demócrata Joe Biden.

270

era el número de votos electorales que se necesitaba para llegar a la Casa Blanca.

290

votos logró Biden luego de adjudicarse estados claves como Pensilvania y Nevada.

46

es el número de presidentes que ha tenido EE.UU. en su historia, con Biden.

77

es la edad que tiene el ganador de la elección, tres más que el presidente Trump.

56

años es la edad de Kamala Harris, quien hace historia al llegar a la vicepresidencia.