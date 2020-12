Universitaria argentina jura "por la Matria y su honor" al egresar

Una universitaria argentina hizo historia al realizar su juramento como egresada " por la Matria y su honor". Se trata de Ana Gabriela Blanco, estudiante de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo.

La joven, oriunda de Mendoza, hizo su solicitud a la Coordinación de Derechos Humanos, Género y Discapacidad y a la Secretaría Académica de su facultad, la cual le autorizó a jurar por la Matria y su honor, mediante resolución N° 58/2020.

"La perspectiva de género, no supone la eliminación del concepto de Patria sino la implementación de la denominación Matria que remite a tensionar la histórica representación de la masculinización de los atributos de nacionalidad, raza, género, tradición y origen", sostuvo la facultad en un comunicado disponible en su sitio web.

"Jurar por la Matria es jurar por todas aquellas mujeres históricas y contemporáneas que han hecho a la construcción de nuestra Nación, es jurar por nuestra tierra y madre naturaleza, implica la puesta en valor de la cosmovisión de pueblos originarios para quienes la mujer es la base de la nación. Es jurar desde una perspectiva de género y con una visión Latinoamericana", agregó.

Sobre la repercusión del hecho Ana Gabriela se dijo sorprendida en una entrevista con La Nación. "No esperaba que tuviera tanto alcance. Me entero ahora que es una petición que muchas alumnas vienen haciendo desde hace tiempo, hasta con abogados de por medio, pero no les hacían lugar. Es una puerta que se abre para todas las personas que al momento de jurar su título no se sienten identificades con los juramentos preestablecidos", expresó Gabriela, quien suele usar lenguaje inclusivo en forma oral y escrita.

La universitaria concluyó la carrera el año pasado, pero por la pandemia de coronavirus el juramento se realizó apenas el viernes pasado a través de la plataforma Zoom. Así, al momento de dejar asentada su lealtad asegura que se le presentó una "dicotomía", ya que ninguna de las fórmulas tradicionales de juramento sentía que la representaba, en base a sus creencias.

El momento de la jura 2019-2020 está disponible en YouTube donde se puede observar el aval académico a la solicitud de Gabriela, en el minuto 16 del vídeo. En tanto, en el minuto 49 se observa el "sí" de la alumna.