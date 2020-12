Vacuna de Oxford contra el Covid se aplicaría en enero

LONDRES (EFE).- La vacuna contra Covid-19 desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca será aprobada por los reguladores británicos el próximo 28 o 29 de diciembre.

Ello permitirá vacunar a millones de personas el próximo enero, reveló hoy sábado 19 de diciembre el periódico "The Daily Telegraph".

La Agencia Reguladora de Medicinas y Cuidado de la Salud (MHRA, por sus siglas en inglés) autorizará la vacuna en esas fechas una vez que reciba unos datos finales pasado mañana lunes, según aseguró el diario británico.

El gobierno bitánico tiene comprometidas cien millones de dosis de esa vacuna, lo que permitirá vacunar a gran parte de la población del país en los primeros meses de 2021, siempre que los reguladores den finalmente luz verde al preparado de Oxford.

Hace unas semanas, los reguladores dieron el visto bueno a la vacuna de Pfizer/BioNTech, que se comenzó a administrar en el Reino Unido a los mayores de 80 años, los más vulnerables.

Tras conocerse la información del "Daily Telegraph", la MHRA indicó en una nota que el análisis de la vacuna de Oxford "continúa" y agregó que el proceso es asegurar que "cualquier vacuna contra Covid-19 que sea autorizada cumpla con los esperados altos niveles de seguridad, calidad y efectividad".

A diferencia de la vacuna de Pfizer, que requiere una refrigeración de 70 grados centígrados bajo cero, la de Oxford puede conservarse en una nevera normal y suministrarse fácilmente en los miles de instalaciones ya designadas para el programa de vacunación, como estadios de fútbol o centros de conferencias.

El primer ministro británico, Boris Johnson, rechazó ayer descartar un posible confinamiento en Inglaterra para las fiestas navideñas ante el aumento de contagios del coronavirus, después de que Gales e Irlanda del Norte anunciaron ya esa medida.

Hasta ahora, todos los territorios del Reino Unido aplicaban un sistema de gestión de la pandemia por localidades, con distintas restricciones según el nivel de riesgo.

