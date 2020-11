Vacuna de Oxford y AstraZeneca tiene una efectividad del 70.4 %

LONDRES. - La vacuna desarrollada por la universidad inglesa de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca previene el Covid-19 en un 70.4 % de los casos, indican resultados preliminares difundidos este lunes.

Estos datos contrastan con la efectividad del 95 % mostrada por los preparados producidos por las compañías Pfizer y Moderna, si bien el antídoto británico es más barato y fácil de conservar.

Los investigadores señalaron que su preparado "es eficaz al prevenir que muchas personas enfermen y se ha demostrado que funciona bien en diferentes grupos de edad".

Más de 20, 000 voluntarios -la mitad en el Reino Unido y el resto en Brasil- participaron en la tercera fase de las pruebas clínicas organizadas por la universidad de Oxford, que ya dio buenos resultados de seguridad en la segunda fase.

En el último experimento, hubo 30 casos de covid en personas que habían recibido dos dosis de este antídoto y 101 en el grupo de control que recibió una inyección inocua.

Un dato que aún no ha podido explicarse, según la BBC, es que la efectividad de la vacuna subió al 90 % en un grupo de voluntarios a los que se dio media dosis inicial seguida de una dosis completa.

El 19 de noviembre, los investigadores de Oxford informaron de que la segunda fase de pruebas clínicas demostraba que su vacuna es segura, con pocos efectos secundarios, en personas sanas incluso de más de 70 años y provoca una respuesta inmune en todos los grupos de edad, tanto con una dosis baja como estándar.

El ensayo analizó dos regímenes de dosificación diferentes: media dosis de la vacuna seguida de una dosis completa con un mes de diferencia, que fue 90% efectiva, así como un segundo régimen que aplicó dos dosis completas con un mes de diferencia, que fue 62% efectiva. Los resultados combinados mostraron un promedio de eficacia del 70%..

Sarah Gilbert, profesora de vacunología de Oxford y responsable del proyecto, ha declarado que el anuncio de hoy "nos sitúa un paso más cerca del momento en que podremos usar las vacunas para poner fin a la devastación causada por el Covid-19".

"Continuaremos trabajando con los reguladores (que deben autorizar la vacuna). Ha sido un privilegio ser parte de un esfuerzo multinacional que recogerá beneficios para todo el mundo", afirmó.

En Twitter, el ministro británico de Empresa, Alok Sharma, calificó de "muy prometedores" los resultados preliminares anunciados este lunes.

"Estamos en la cúspide de un enorme avance científico que podría proteger millones de vidas", dijo.

Fantastic news that the #Oxfordvaccine has proved so effective in trials. The Government has secured 100 million doses of this vaccine candidate for the UK.



There are still safety checks to go, but this is an important milestone in the search for a #COVID19 vaccine. https://t.co/rhCwW9KSuL