Pfizer y BioNTech anuncian que su vacuna tiene eficacia del 90%

MADRID.- La farmacéutica estadounidense Pfizer y la firma alemana BioNTech reportaron este lunes que los estudios de su vacuna contra el Covid-19 muestran una eficacia superior al 90 % en los participantes sin evidencias previas de infección.

Este nivel de eficacia se logró siete días después de la segunda dosis, es decir 28 días después del inicio de la vacunación, que tiene dos dosis, aunque ambas compañías advierten de que la eficacia final podría variar a medida que avance el estudio, según recoge un comunicado conjunto.

