''Vamos a ponerle 6 para ya no verla'': indigna vídeo de docentes

Un vídeo de profesores de la Universidad de Mendoza, en Argentina, causó indignación en redes sociales, donde rápidamente se cuestionó la ética profesional del plantel educativo, siendo que éste es uno de los más caros de la provincia.

En el vídeo que circula en redes sociales, se puede ver en imagen a tres profesoras, quienes se ríen y hacen bromas, luego de que los estudiantes rindieran (presentaran) un examen final. El material destaca el caso de una chica particular, que aparentemente se presentó segura al examen.

''Vamos a ponerle seis, para que no la escuchemos nunca más''

Una de las profesoras dice que “ya no aguantaba más”, mientras que otra secunda y dice: “Ana, contratá a esta chica para que dé las clases porque se cree ‘la’ profesora”, después propone ponerle 6 “para que no la escuchemos nunca más; yo no la puedo ver”.

La ética y el profesionalismo se van al carajo.



Cómo estudiantes hemos pasado por esto muchas veces pic.twitter.com/ZzKujtfyQz — Agustín Zamora (@ZamoraAguu) March 4, 2021

Otra de las profesoras señala que “tiene un tono la piba (muchacha) muy seguro de sí misma, que te jo…”, lo que causa que las demás secunden y rían. Finalmente, la profesora que había propuesto el seis, señala a otra chica “que también me cayó mal” y al final del clip sentencia que al último alumno lo reprobarían.

Universidad de Mendoza inicia una investigación

El vídeo que se hizo viral sostiene que el alumno sí reprobó la materia, sin embargo, la Universidad emitió un comunicado en el que no dio detalles de los alumnos, pero sí que ya inició un proceso para determinar las respectivas sanciones para las docentes.

Lo de la Universidad de Mendoza es lo que siempre creímos que hacen los profesores. Ahora ya tenemos la prueba. — Lucila (@lutres79) March 6, 2021

El video de las profesoras de la universidad de mendoza riendose de los alumnos por meet despues del examen ME TRAUMO ahora me imagino a toda la catedra riendose de mi lpm — birra (@1honeyporfavor) March 6, 2021

Cabe destacar que en redes sociales se generaron diversas reacciones, pero muchos jóvenes lamentan lo que consideran una falta de empatía por parte de las profesoras, toda vez que la pandemia ha resultado difícil para todos los niveles educativos.

No obstante, hay que reconocer también que los maestros han tenido que sortear también su propia lucha, entre aquellos que tuvieron que adaptarse a las nuevas tecnologías y a las propias exigencias de las instituciones para cubrir un programa.- Con información de Mendoza Post y Sin Embargo.