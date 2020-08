El último adiós a Vanessa, la soldado de origen mexicano asesinada

HOUSTON.— Banderas de Estados Unidos y México ondearon a media asta el viernes mientras una carroza tirada por caballo y adornaba con flores blancas trasladaba el féretro verde que llevaba los restos de Vanessa Guillen, la soldado hispana asesinada en Fort Hood (Texas).

Los honores a Vanessa Guillen llegan casi cuatro meses después de su asesinato, presuntamente a manos de un colega en Fort Hood, una base del Ejército de Estados Unidos en Texas.

Los dolientes se reunieron en la escuela secundaria "César Chávez" de Houston, en donde Vanessa creció jugando fútbol y soñando con unirse al ejército.

“Está muy contenta en donde está, a un lado de Dios y de la virgen María (...) Hoy no estamos aquí para exigir justicia o por política. Estamos aquí para recordar, honrar y respetar a Vanessa Guillen por su vida hermosa, su corazón tierno y su rostro hermoso”, declaró su hermana , dijo su hermana Guadalupe Guillen.

Remembering Vanessa Guillen: Live coverage of the memorial for Fort Hood soldier Vanessa Guillen | https://t.co/fNiIWhxblL

En un momento privado justo antes de entrar al auditorio de la escuela, en donde flores en tonos verdes y blancos, globos, imágenes religiosas y una fotografía de la soldado adornaban el escenario, familiares y amigos caminaron detrás del féretro acompañando a Vanessa en una última vuelta alrededor del campo que frecuentó de adolescente.

La madre y abuela de Vanessa se sujetaban entre ellas mientras rezaban sollozando sobre el féretro. De acuerdo con CNN, la abuela viajó 17 horas desde Zacatecas hasta Houston para acompañar a su hija Gloria y despedir a su nieta.

SO SAD: #VanessaGuillen’s mom, Gloria, watches her daughter’s casket as it makes its way into the high school for Vanessa’s memorial service. #JusticeForVanessaGuillen #khou11 #htownrush pic.twitter.com/ICWZbdCYnU