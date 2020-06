Vanessa Guillen: hallan nuevos restos óseos cerca de Fort Hood

La policía de Texas halló restos óseos “sin identificar", cerca de la zona donde el pasado viernes 19 de junio fue encontrado el cuerpo de Gregory Morales, soldado desaparecido cuando prestaba servicios en la base militar Fort Hood.

De acuerdo con información de Telemundo, detectives de la Unidad de Homicidios recibieron un llamado en el que se les informó del hallazgo el sábado pasado.

Sin embargo, los restos aún tienen que ser analizados para saber si son humanos o de un animal.

El hallazgo tiene lugar tan solo unos días después de que la madre de Vanessa Guillen; otra joven soldado desaparecida en la base militar de la localidad de Killen, acusara a las autoridades de Fort Hood habían montado un “show mediático” en torno al caso de su hija; a la que exigió que le devolvieran viva.

Vanessa Guillen’s mother threatens to shut down Forthood’s base if her daughter isn’t found alive. my heart breaks listening to her plead for her daughter, this base needs to be torn down now. pic.twitter.com/HoK8H6fyBB