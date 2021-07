WASHINGTON (EFE).- La variante delta de Covid-19 al parecer causa una enfermedad más grave y es tan contagiosa como la varicela, según un informe de los Centros de Control de Enfermedades de EE.UU. (CDC) publicado por medios estadounidenses.

The Washington Post dio a conocer el contenido de este documento interno de los CDC según el cual las personas que han completado la vacunación para el Covid-19 pueden transmitir la variante delta tanto como las no vacunadas.

"Es necesario que la gente entienda que no estamos dando una falsa alarma", dijo a la cadena CNN la directora de los CDC, Rochelle Walensky.

Añadió que "este es uno de los virus más contagiosos que se conoce" y es "comparable" al "sarampión o la varicela".

Se espera que los CDC publiquen hoy información que sustente su decisión de modificar las recomendaciones que se han dado para las personas que han recibido la vacuna contra el Covid-19, para que vuelvan a usar mascarillas en sitios cerrados.

El documento de CDC muestra que la agencia reconoce que debe ajustar sus mensajes a la población enfatizando que la vacunación es la mejor defensa "contra una variante tan contagiosa que actúa, casi, como si fuese un virus nuevo y diferente", indicó el Post.

El documento recalca además que la variante pasa de una persona a otra con más rapidez que el ébola, el resfriado común, las gripes estacionales y el sarampión y es tan contagioso como la varicela.

Esta semana se ha registrado un promedio diario de 71,000 nuevos casos de covid y los datos de las agencias sanitarias indican que las personas vacunadas transmiten el virus aunque, al parecer, en un grado menor que las no vacunadas.