Ven “una luz al final del túnel”

Vizcarra asegura que disminuyeron los casos del virus

LIMA (Xinhua).— El presidente de Perú, Martín Vizcarra, afirmó ayer que los niveles de contagios de Covid-19 han “disminuido gradualmente” en el país, que contabiliza a la fecha 738,020 casos confirmados y 30,927 muertes por esa enfermedad.

El anuncio lo hizo el mandatario desde el distrito limeño de Villa María del Triunfo, donde supervisó el desarrollo de la Operación Territorial de Ayuda para el Tratamiento y Aislamiento Frente al Covid-19, conocida también como Megaoperativo Tayta.

“En estos últimos días vemos una luz al final del túnel porque los indicadores de contagios y personas que fallecen han ido disminuyendo gradualmente, pero no podemos confiarnos. El enemigo no se va a rendir, el Covid-19 no se va a rendir, y tenemos que derrotarlo”, expresó el líder peruano.

El jefe de Estado se mostró esperanzado tras observar que “en el norte y el oriente (del país) la pandemia está estabilizándose a la baja. En el centro y sur ha empezado a descender”.

“Seguimos poniendo un gran esfuerzo en la sierra sur para alcanzar los mismos indicadores. Fuerza, confianza, esperanza y optimismo”, manifestó Vizcarra, quien resaltó que su gobierno viene realizando importantes esfuerzos para contener la propagación del nuevo coronavirus.

En ese sentido, añadió que “estamos presentes como gobierno, unidos el Ejecutivo, las Fuerzas Armadas, la Policía, el gobierno local, con quienes están en la primera línea y la sociedad en su conjunto. Unidos nadie nos puede vencer”.

De acuerdo con el reporte diario del Minsa, que en la última jornada determinó 604 nuevos casos, totaliza 738,020 contagios, además de 30,927 víctimas fatales por esta enfermedad.

Esta nación andina vive actualmente un estado de emergencia, bajo el cual el Gobierno mantiene una cuarentena focalizada y un toque de queda nocturno en todo el territorio nacional, además de un toque de queda dominical del cual el gobierno destaca resultados positivos contra el Covid-19.