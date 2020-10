Indigna mujer que se limpia la nariz con los cubrebocas que vende (vídeo)

COLOMBIA.- La acción de una mujer se viralizó como espuma en redes sociales, pues es vendedora de cubrebocas y la sorprendieron limpiándose la nariz con uno de sus productos. De acuerdo con el medio El Tiempo de Colombia, el incidente ocurrió en el Centro de Santa Marta.

Este vídeo generó indignación, ya que luego de que contaminó tres cubrebocas, la vendedora los metió en una bolsa y siguió ofreciéndolos como nuevos.

Hay gente con una irresponsabilidad nivel superior #COVID__19 pic.twitter.com/a5ijtgcng2 — Luchovoltio (@luchovoltios) October 14, 2020

Un peligro para los conductores

Según los comerciantes, la protagonista de esta escena le cambia los billetes a los conductores de transporte público, a quienes también les vende los cubrebocas.

Mujer afirma que cubrebocas no se venden

Por su parte, la policía vio el vídeo y este jueves acudieron dos agentes para sancionar a la mujer, quien respondió que los cubrebocas con los que se limpió no eran para vender, sino para su uso personal.

"Me estaba limpiando las fosas nasales, tenía barro y polvo, y por eso me coloqué un tapabocas que compré. Yo no vendo cubrebocas, me coloco tres porque trabajo en la calle”, dijo.

Su versión contrasta con la de otros comerciantes, quienes aseguran que la mujer sí se dedica a vender estos productos.

La Secretaría de Salud Distrital insistió en la importancia de adquirir productos en canales que certifiquen el cumplimiento de las normas sanitarias.

Sobre el tema: #LordEsMiCuerpo: No usa cubrebocas por ejemplo de AMLO y Slim