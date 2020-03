Venecia luce canales con agua transparente por Covid-19 (vídeos)

ITALIA.- De acuerdo con medios de comunicación italianos, los canales de Venecia lucen limpios debido a la falta de turistas por el Covid-19.

Actualmente Italia es uno de los países más afectados, lo que llevó a las autoridades a decretar una cuarentena obligatoria, por lo que los lugares turísticos como Venecia parecen zonas desiertas.

Según una página de Facebook y una cuenta de Twitter, ambas llamadas Venezia Pulita / Venecia Limpia, la ciudad parece haber regresado a su vida sin contaminación.

En fotos y vídeos se aprecia los peces nadando en el agua transparente de los canales y algunos cisnes disfrutando del canal.

Giorni di acqua calma i prossimi, acqua trasparente, acqua per remi e animali da canali e da barene, giorni per riflettere su come aiutare la laguna nel nostro quotidiano. #Venice #nature #urbanwildlife #birdwatching #clearwater #beauty #sostenibilità #sustainability #water pic.twitter.com/EuPkJPPo7k