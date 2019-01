Vetan de por vida al pasajero que se aventó desde un crucero

MIAMI.- La Compañía Royal Caribbean vetó de por vida a un pasajero y a sus amigos, el hombre saltó al agua desde el balcón de un crucero, a una altura de unos 11 pisos.

Nick Naydev, el pasajero, publicó en su cuenta de Instagram un vídeo. En las imágenes se observa como sube al borde de un balcón del barco Symphony of the Seas y luego salta al agua, mientras el crucero estaba atracado en Bahamas.

En el video, Naydev, del estado de Washington, aparece junto a un grupo de amigos, los cuales se reían de su acto y quienes también terminaron con un veto por la compañía de cruceros.

Aunque el vídeo no mostró el momento en el que Naydev llegaba al agua, el joven sobrevivió a la caída y, según respondió en la sección de comentarios de Instagram, en el último momento juntó sus piernas y brazos, aunque quedó dolorido durante tres días.

La publicación la realizó el mismo día en que el adolescente Laurent Mercer, de 16 años, falleció al caer del balcón de un camarote del crucero Harmony of the Seas, de la misma compañía, según la Oficina Forense del condado de Broward.

El joven había perdido la tarjeta de su camarote e intentaba acceder a él desde el balcón de uno adyacente.- Con información de EFE

Another angle of Nick Naydev jumping from the 11th story of a Royal Caribbean cruise ship. He doesn’t regret the jump, but does now realize how bad he could’ve been hurt. He and his friends have been banned for life from all RC cruises. pic.twitter.com/Axo96TYQB2

— Devon Haskins (@devonhaskins) January 17, 2019