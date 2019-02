“Vete de mi país”, mujer insulta a gerente mexicano por hablar español

EE.UU.- Un vídeo, en el que aparece una mujer estadounidense insultando al gerente de un restaurante mexicano por hablar español, se volvió viral. El incidente ocurrió en Virginia West.

“El inglés es nuestro primer idioma, por lo que necesitas hablar inglés”, dijo la mujer identificada en el vídeo como Jill. Además le gritó a Sergio Budar, el gerente: “vete de mi país”.

En las imágenes se puede ver la reacción de los clientes de “Tampico Mexican Restaurant”. Los testigos parecen sorprendidos con las declaraciones de la mujer.

“Me hace sentir enojado, triste. Es increíble que todavía estemos viendo este tipo de comportamiento hasta el día de hoy”, dijo el mexicano Budar a NBC News. “Llevo casi dos décadas viviendo aquí y contando. Obtuve mi ciudadanía estadounidense mientras estoy aquí, pero eso no significa que las personas no puedan hablar otros idiomas que no sean el inglés”.

Intenta calmarla

Mientras Jill le grita al gerente, su acompañante parece avergonzado e intenta detenerla diciéndole: “estas son buenas personas”

“Si no dejas de ser racista, nos vamos a ir”, dijo. “Eso es racista”. La mujer le respondió de inmediato que no era racista y que no le daba vergüenza su comportamiento.

Se vuelven virales

El vídeo se compartió en Facebook desde el sábado. Hasta el momento la publicación alcanzó más de un millón de visitas.

“Mi hija capturó esta situación mientras trabajaba. Mi pobre bebé estaba asustada, pero no puedo creer que esto siga ocurriendo “, escribió Irma Dleon , la mujer que publicó la grabación en Facebook. “Deberíamos estar unidos como país, pero hay mucho odio. Todos somos humanos tratando de ayudarnos unos a otros. Rezaré para que esta mujer sea una mejor persona, pero solo puedes educar a los ignorantes “.

Antes de que salir, Jill lanzó un último ataque: “Fui violada por extraterrestres ilegales”. “F — ing violador”, después abandonó el lugar.

Desgraciadamente, este no es el único incidente en su tipo. Según el FBI, los informes de delitos contra hispanos/latinos aumentaron en más del 24 por ciento desde 2017.- Con información de NBC News