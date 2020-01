Viajes con escala en Estados Unidos: todo lo que debes saber

En muchas ocasiones, para realizar viajes de largo alcance que tienen como destino América del Sur o Europa, es inevitable hacer escala en Estados Unidos. Pese a no entrar en el país y simplemente estar de paso, es necesario contar con cierta documentación para poder tomar rumbo al destino deseado. No obstante, en algunos casos los ciudadanos mexicanos que cuenten con doble nacionalidad podrán hacer escala en USA simplemente solicitando la tarjeta ESTA. Sin embargo, para poder solicitar este documento, es imprescindible cumplir una serie de requisitos.

Qué es la ESTA y cómo conseguirla

La ESTA es un documento disponible para aquellos mexicanos que cuenten con la doble nacionalidad en los países incluidos en la Visa Waiver Program. Solo en estos casos los ciudadanos mexicanos pueden evitar los trámites del visado convencional y realizar esta gestión de manera rápida.

No obstante, existen una serie de requisitos del programa de exención de visado. En primer lugar, tan solo unos pocos países están incluidos en la Visa Waiver Program. Entre ellos se encuentran la mayoría de los países europeos, algunos asiáticos como Japón o Taiwán y casos aislados como Nueva Zelanda o Islandia. Por ello, es imprescindible consultar el listado de países incluidos y, en caso de no encontrarse el deseado, solicitar cuanto antes el visado convencional.

Además, tan solo los pasaportes posteriores al año 2006 cuentan con un Pasaporte Electrónico en el que, gracias al chip incorporado, las autoridades pueden acceder a la información que precisan, como la fotografia digital. Por ello, los pasaportes anteriores a esta fecha no son permitidos para la solicitud ESTA y es preciso solicitar un visado.

En caso de no conocer si el pasaporte del que se dispone es electrónico o no, existen una serie de elementos que pueden ayudar a su identificación. Entre ellos, la fotografía no debe estar pegada al documento, sino impresa sobre ella.

Este tipo de documentación es imprescindible para poder acceder al país. Las autoridades estadounidenses solicitarán la documentación tanto para niños como para adultos, de modo que cada menor debe poseer su propia solicitud.

Solicitud de ESTA

La formalización para la solicitud ESTA es bastante sencilla. Tan solo hay que rellenar un formulario a través de Internet y se accederá a la solicitud sin problema.

En algunos casos, la solicitud puede ser denegada. Esta medida puede deberse a diversos factores tales como haber visitado países vetados para el Gobierno de USA (Siria, Yemen, Irán) o tener la doble nacionalidad con alguno de estos países. En esos casos, la solicitud ESTA no es suficiente y el Gobierno solicita a los ciudadanos la presentación de otro tipo de documentación. Además, el haber estado expuesto a enfermedades contagiosas como el ébola o la fiebre amarilla o tener antecedentes penales también incapacita para la formulación de la solicitud. En estos casos, existen a disposición de los ciudadanos otros mecanismos con los que pueden intentar hacer escala.

Otras medidas

Dada la gran cantidad de trámites que hay que atravesar a la hora de hacer escala en USA, es recomendable que los mexicanos escojan vuelos que permitan anticipar tiempos y acudir con antelación.

Los ciudadanos que lleguen al aeropuerto estadounidense serán conducidos al control de inmigración donde, tras rellenar unos documentos, deberán dirigirse a la cola de ESTA o exención de visados. Allí se responden unas cuestiones relacionadas con el destino y el equipaje y se accede al control de inmigración. Tras comprobar que el pasaporte no es falso, los ciudadanos pueden proceder al control de equipaje, donde es corriente que los policías registren las maletas y pertenencias. No obstante, para conseguir el equipaje habrá que esperar en la sala de recogida y realizar algunos trámites si se pretende facturar.

Por lo tanto, pese a no tener intención de dar una vuelta por el país vecino, es muy importante formular la solicitud ESTA o el visado convencional a la hora de hacer escalas. Además, y aunque los tiempos de los aeropuertos varían dependiendo de la hora en la que se vaya a realizar la escala, es aconsejable acudir con al menos dos horas y media de antelación. En caso de pretender comer o tomar algo en el aeropuerto, lo mejor es combinar los vuelos para evitar prisas y descansar tranquilamente.

Si se pretende realizar una escala de varias horas, al haber cumplimentado toda la información pertinente, cabe la opción de visitar la ciudad en cuestión o realizar algunas compras en USA aprovechando el tránsito en Estados Unidos. En este caso, lo único que hay que tener en cuenta es el regreso, pues al acceder al aeropuerto habrá que atravesar, de nuevo, todos los controles pertinentes y enseñar la documentación.

Por último, en caso de no manejar bien el inglés, las autoridades estadounidenses permiten rellenar los documentos y solicitudes en español. Además, muchos de los trabajadores y funcionarios del aeropuerto hablan español. (I.S.)

