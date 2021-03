Vídeo: Pareja se compromete en universidad pakistaní y los expulsan

PAKISTÁN.- Una universidad de Pakistán expulsó a dos estudiantes que se comprometieron en el campus la semana pasada, luego de que el vídeo de la pedida de mano se volviera viral.

En la grabación, una estudiante se arrodilló y le pidió matrimonio a su novio, posteriormente la pareja se abrazó ante la mirada de algunos curiosos.

La respuesta de la Universidad

Por su parte, la Universidad de Lahore afirmó que la pareja violó las normas del centro educativo. En un comunicado divulgado el viernes, la universidad afirmó que los implicados no acudieron a una reunión disciplinaria y los expulsaron por “infracción seria al código de conducta”.

University of Lahore administration purportedly expelled Hadiqa and Shehryar from university for publicly going for marriage proposal & momentary display of affection. University says both students violated code of conduct and committed gross misconduct in the university. pic.twitter.com/MDIVJ4Mk9U — Zahid Gishkori (@ZahidGishkori) March 12, 2021

El contexto pakistaní

Pakistán es un país considerado como ultra conservador y las muestras de afecto público entre dos personas no son bien vistas.

La pareja no se disculpará

Por su parte, la pareja rechazó disculparse.

"No hicimos nada malo, y no lo sentimos", tuiteó el joven, Hadiqa Javaid. "¿Puede alguien explicarnos qué hay de malo en que nuestra pedida de mano fuera en público, en la Universidad de Lahore?", escribió Shehryar Ahmed, añadiendo que no eran la primera pareja en pedir matrimonio en el campus.

Ambos afirmaron haber recibido amenazas.