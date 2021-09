VÍDEO: Araceli enfrentó a un ladrón en su trabajo y la despidieron

Araceli se volvió viral tras desarmar a un ladrón en su trabajo, pero la despidieron.

ESTADOS UNIDOS.- Araceli Sotelo era empleada de un establecimiento de comida rápida que fue despedida por volverse viral al desarmar y golpear a un ladrón que intentó llevarse las ganancias del día.

El pasado 5 de septiembre, en una cadena de sándwiches de Rockford Illinois, Araceli estaba trabajando cuando alguien entró al local con una pistola para intentar llevarse la ganancia. Este atracó quedó registrado en las cámaras.

En la grabación se ve cómo Araceli grita en varias ocasiones mientras forcejea con el criminal y lo amenaza con llamar a la policía. Finalmente logra desarmarlo y recoge la pistola del piso.

El criminal salió huyendo del lugar sin si arma y el vídeo se viralizó en TikTok. Los jefes de la mujer la reprendieron al verlo y la despidieron.

ROCKFORD, Ill. (WTVO) – A local Subway worker has been suspended after defending herself during an attempted robbery. The incident happened Sunday morning at the restaurant located at 1120 East State Street. Subway employee Araceli Sotelo said she was scared for her life! 👀👂🏾 pic.twitter.com/G8ONnxXaiJ