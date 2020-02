Vídeo: Así se ve la Antártida sin nieve; un enorme iceberg se desprendió

La falta de nieve en la Isla Rey Jorge, ubicada en un archipiélago al norte de la Antártida sorprendió a los investigadores de la base Profesor Escudero. Además, un enorme iceberg se desprendió y el fenómeno quedó registrado en imágenes satelitales.

Para el diario “El País”, el biólogo marino de la Universidad de la Concepción Chile, Erasmo Macaya, expresó que es la primera vez que se ve unos escasez de hielo tan impresionante, producto de las ondas de calor que empezaron desde finales de diciembre.

El pasado 6 de febrero, Esperanza, una base de investigación argentina en la punta norte de la Antártida, tuvo una temperatura de 18.3 grados centígrados, un nuevo récord que batió el anterior de 17.5 grados de 2015.

El glaciar Pine Island desprendió un gran iceberg en la Antártida con más de 300 kilómetros cuadrados, el equivalente a Malta un archipiélago del Mediterránero, informó la Agencia Espacial Europea (ESA).

Detalló que el año pasado, las imágenes satelitales que recoge el Copernicus Sentinel-1, localizaron dos grandes grietas en el glaciar, por esta razón los científicos estuvieron monitoreando el crecimiento de estas fisuras desde febrero de 2019 hasta febrero de 2020.

.@CopernicusEU #Sentinel2 reveals the aftermath of the recent #PineIslandGlacier calving event: a 300 sq km iceberg broke off the glacier’s front and very quickly shattered into pieces.

The previous calving event happened in 2018. https://t.co/52nxpJwQcX pic.twitter.com/XTIKnVLmiW