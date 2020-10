Vídeo: Astronautas realizan el viaje más rápido de la tierra a la EEI

MOSCÚ.- La nave espacial rusa Soyuz MS-17, con tres tripulantes a bordo, se acopló hoy a la Estación Espacial Internacional (EEI) poco más de tres horas después de haber sido lanzada al espacio desde el cosmódromo de Baikonur (Kazajistán).

LIVE NOW: Space travelers Kate Rubins of @NASA_Astronauts, and Sergey Ryzhikov and Sergey Kud-Sverchkov of Roscosmos enter their new orbital home for the next six months. https://t.co/6NJI6TvEGK