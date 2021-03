Avioneta se estrella sobre auto en Florida y niño queda atrapado

FLORIDA — Un niño que viajaba en una camioneta con su mamá murió cuando una avioneta que tenía dificultades para regresar a un aeropuerto en el sur de Florida cayó sobre el vehículo en una calle residencial, informaron las autoridades el martes.

Dos personas que viajaban en la avioneta murieron en el accidente del lunes por la tarde, que quedó grabado en la cámara de seguridad de un vecino. La madre resultó herida, pero recibió el alta del hospital horas después, dijo a la prensa el jefe de bomberos de Pembroke Pines, Marcel Rodríguez.

Sad update — The child inside of the car that was clipped by the plane died in the hospital this morning. Now 3 deaths and one injury from this Pembroke Pines, FL plane crash. pic.twitter.com/ikzHOfufws