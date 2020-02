Vídeo de arresto de niña de 6 años indigna; ella pedía "otra oportunidad"

FLORIDA.- Una niña, de seis años de edad, fue arrestada por un policía en Orlando porque lloró y pateó al personal de su escuela. Los hechos ocurrieron en septiembre pasado, pero el vídeo se volvió público hasta ahora.

"Help me, help me, please!" Kaia Rolle choked out through tears.