En un nuevo episodio racista en Estados Unidos, un hombre evidenció a una mujer que llamó a la policía para denunciarlo por “amenazarla”, luego de que él simplemente le pidió ponerle correa la correa a su perro mientras lo paseaba por Central Park, en Nueva York.

De acuerdo con la usuaria Melody Cooper, su hermano estaba paseando por el citado parque, cuando vio a una mujer paseando a su perro sin correa, algo que está estrictamente prohibido en ese lugar e incluso, según recuerda la usuaria “hay carteles que dicen CLARAMENTE que los perros DEBEN ir atados”.

Oh, when Karens take a walk with their dogs off leash in the famous Bramble in NY’s Central Park, where it is clearly posted on signs that dogs MUST be leashed at all times, and someone like my brother (an avid birder) politely asks her to put her dog on the leash. pic.twitter.com/3YnzuATsDm