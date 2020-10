Vídeo de Trump desde el hospital: "Al llegar no me sentía bien"

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En su primer video desde el hospital Walter Reed, el presidente estadounidense Donald Trump dijo esta tarde:

“Al llegar no me sentía bien, pero ya estoy mucho mejor ahora. Veremos qué pasa en los próximos días.”

Quiere vencer al virus

Adelantó que estará de regreso “pronto” y que buscará terminar la campaña en la forma en la que la inició. Mencionó que “esto (el contagio) ocurrió y es algo que le pasa a millones de personas en el mundo y lucho por ellos. Vamos a vencer este coronavirus o como quieran llamarlo.”

Días críticos

El presidente reconoció en su video que los próximos días del virus serían críticos. “Veremos qué sucede durante los próximos días“, apuntó.

También detalló que se siente mejor y agradeció todo el apoyo, incluso “bipartidista” que no olvidará.

“Agradezco a los líderes del mundo… ellos saben por lo que estoy pasando… pero no tuve opción, no decidí quedarme en la Casa Blanca… Este es el país más poderoso en el mundo, no puedo estar encerrado… tenemos que enfrentar los problemas“, dijo.

También comentó que “la primera dama (Melania Trump) lo está haciendo muy bien.”

Trump no requería asistencia de oxígeno y mejoraba, según dijo este sábado su equipo médico, mientras la Casa Blanca era fuertemente criticada por su información oscilante y su negligencia sanitaria.