Despiden a maestra por patear a niña de cinco años: vídeo

ESTADOS UNIDOS. – Una maestra generó indignación en Kansas, Estados Unidos, por un vídeo en el que patea a una niña de 5 años, que se había ocultado en un librero de la biblioteca escolar.

El incidente ocurrió el 21 de febrero en la escuela Bluejacket Flint. Cuando la clase terminó, la mayoría de los niños salió, a excepción de la víctima.

En ese momento inició la agresión, la maestra Crystal Smith jalaba a la niña de un brazo para que saliera de su escondite, después empezó a patearla.

Ante la situación, la menor le contó lo que pasó a su maestra principal, pero ella decidió no pasar el reporte.

Descubren la verdad

La primera pista de que algo no iba bien la dio la víctima. “No me gusta mi maestra, es muy mala. Me golpeó”, le dijo a su mamá.

La madre, indignada, pidió una reunión con las autoridades escolares. La docente negó haber maltratado a la menor. “No me sorprende que tenga golpes, se arrastraba por la biblioteca”.

“Tiene una marca porque se tiró en la biblioteca y me pateó varias veces”, añadió la profesora.

Sin embargo la verdad salió a la luz, la cámara de seguridad de la biblioteca de la escuela evidenció a la docente. Era claro, Smith había arrastrado a la niña por el brazo y la pateó por la espalda.

Aunque las imágenes se capturaron el 21 de febrero, ahora se hicieron virales. La maestra ya fue despedida y podría enfrentar cargos penales.

Aquí el vídeo.

.- Con información de Daily Mail