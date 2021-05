Vídeo: Graban a directora golpeando con tabla a niña en Florida

FLORIDA.- Las autoridades de Florida están investigando a Melissa Carter, la directora de una escuela que golpeó a una alumna de seis años frente a su madre.

Medios estadounidenses, como CBS, compartieron el vídeo filmado por la madre de la niña, que fue golpeada con una tabla en el salón de clases. La profesora le pidió a la menor que se incline para azotarla.

A Florida school principal is under investigation for paddling a 6-year-old student who allegedly damaged a computer screen, as her mother watched — and secretly recorded the footage on her cell phone pic.twitter.com/6SUlMlnPpn

El motivo del castigo, según la madre, fue que su hija dañó la pantalla de una computadora que tenía un valor de 50 dólares. La mujer relató que recibió una llamada en la que le informaron que su hija sería azotada en presencia de un alguacil. Sin embargo, cuando llegó a pagar los daños, la llevaron a la oficina de la directora en la que estaba su hija, pero no el oficial.

La madre afirmó que la situación puede traumatizar a la menor y grabó el hecho con su teléfono escondido en su bolso.

En Florida, al igual que en otros 18 estados de Estados Unidos, sí se permite el castigo corporal en las escuelas. Sin embargo, el condado en el que ocurrió el hecho prohíbe dicha política.

A 6yo child in FL. was beaten by her school principal, in front of her mother, for damage she allegedly caused to a computer. ⚠️ this video is graphic. It’s infuriating, outrageous & shocking & the principal is now under criminal investigation. https://t.co/M3cIZeTMKa pic.twitter.com/HPAcbYXlXe