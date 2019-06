Vídeo: Dos perros salvan a su dueño de un asalto

ARGENTINA.- Dos perros salvaron a su dueño de un asalto y todo quedó registrado en un vídeo que se volvió viral.

El incidente ocurrió el 29 de mayo. En las imágenes se observa a un hombre revisando su automóvil afuera de una casa, de pronto dos sujetos aparecen en la escena. Uno de ellos lo sujeta por la espalda y el otro lo despoja de sus pertenencias. Los hombres estaban armados y todo el tiempo amenazaron a su víctima.

Los ladrones no se esperaban que dentro del vehículo había dos perros, quienes al percatarse de que su dueño estaba en peligro, salieron a la defensa y persiguieron a los sujetos mientras huían. Uno de los agresores incluso lanzó un disparo hacia el can pero no logró hacerle daño.