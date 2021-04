Vídeo: Por un segundo, hombre salva a niño de morir arrollado por tren

INDIA.- Una cámara logró captar el momento en el que un niño de seis años se cayó a las vías del tren en Mumbai, India. Lo que parecía que sería una tragedia terminó volviéndose una escena de película, pues los reflejos del trabajador ferroviario permitieron que el menor fuera rescatado de la estación de Vangani.

Las imágenes del pasado 17 de abril le dieron la vuelta al mundo. Se logra ver el momento en que el niño, junto a su mamá, pierde el equilibrio y cae a las vías.

El tren se aproxima segundos después. Sin embargo, Mayur Shelke se da cuenta y corre a auxiliarlo. Lo sube al andén justo antes de que llegara el transporte.

Mayur Shelke se ganó los aplausos del personal ferroviario de Central Railway, así como de la madre del niño.

Mayur Shelke, who was seen on the CCTV to be saving the life of a young boy who had fallen on the tracks at Vangani station, being given a standing ovation and felicitation by @drmmumbaicr and other officers of the division! A real hero! @rajtoday @abhijitmajumder @sanjeevsanyal pic.twitter.com/9EJ6P1zZXE