VIDEO: Así se ve el huracán "Ida" desde adentro; los daños en EE.UU.

Avión cazahuracanes, desde el ojo de "Ida": Temen en Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS.- A través de su cuenta de Twitter, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) por sus siglas en inglés, compartió un vídeo del avión cazahuracanes en el ojo "Ida", un fenómeno meteorológico que está ocasionando graves daños en su paso por Estados Unidos.

MUST-SEE footage from inside the eye of #Ida today, 8/29/21 -- from the NOAA Hurricane Hunter team, @NOAA_HurrHunter https://t.co/ZFLoHlaQUs

El poderoso huracán Ida, que tocó tierra este domingo en Luisiana con vientos de 240 km/h, redujo significativamente su velocidad de traslación, lo que aumenta su peligrosidad y prolonga la inquietud sobre sus posibles efectos en Nueva Orleans.

Según el último boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC), emitido a las 16.00 hora local de Luisiana (21.00 GMT), Ida perdió algo de fuerza y genera vientos máximos sostenidos de 130 millas por hora (215 km/h) y se desplaza a 10 millas por hora (17 km/h).

1155 AM CDT: #Ida made landfall as an extremely dangerous category 4 hurricane near Port Fourchon, Louisiana, with maximum sustained winds of 150 mph and a minimum central pressure of 930 mb (27.46 inches) https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/iHdKMGk0tq