Vídeo: Jair Bolsonaro alza a un enano creyendo que era un niño

BRASIL.- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, protagonizó un bochornoso momento entre el público cuando cargó a una persona con enanismo creyendo que era un niño, ante la sorpresa del resto de los congregados.

El mandatario estaba inaugurando una termoeléctrica en Nioaque cuando vio lo que creía era un niño y no dudó en cargarlo. Finalmente, fue un grito el que advirtió a Bolsonaro de que no se trataba de un niño sino de un enano, por lo que el presidente lo dejó en el suelo y se marchó como si no hubiera pasado nada.

Bolsonaro antes de alzar al enano de Flamengo. pic.twitter.com/qfKF4gyHYl — Santoyle. (@Santoyle) August 20, 2020

El vídeo de inmediato se hizo viral en todo el mundo.

En el Marginal predijeron a Bolsonaro levantando un enano 😂😂😂



-Perdón señor, me confundí pic.twitter.com/ADhHE0AtE7 — Esteban Fulanito 🇦🇷 (@EstebanFulanito) August 20, 2020

El hijo menor de Bolsonaro da positivo de coronavirus

Hace unos días, Renán Bolsonaro, el hijo varón más pequeño del presidente, fue diagnosticado con Covid-19, una enfermedad de la que el mandatario se recuperó el mes pasado, según anunció este sábado el propio joven en sus redes sociales.

"Voy a tomar ahora la hidroxicloroquina para continuar con el tratamiento", dijo el cuarto de los cinco hijos de Bolsonaro, quien apareció además enseñando unas pastillas del medicamento y, enseguida, tragándolas.

Hasta el momento, el mandatario, un negacionista de la pandemia y uno de los gobernantes más escépticos sobre la gravedad del coronavirus en el mundo, no se ha manifestado sobre el diagnóstico positivo de su hijo.

Además de Renan, el propio Bolsonaro y la primera dama brasileña, Michelle de Paula Firmo, contrajeron el virus.

Asimismo, ocho de los 22 ministros del Gobierno brasileño han dado positivo por el Sars-CoV-2, causador de la COVID-19, así como 12 de los 27 gobernadores regionales.

.- Con información de agencias y El Español.