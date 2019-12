Vídeo: Joven confronta a su torturador cara a cara

Cuando tenía 14 años, Ashwaq Haji Hamid fue secuestrada por integrantes del Estado Islámico (EI) y obligada a casarse con Abu Humam, un hombre que la violó y torturó en repetidas ocasiones.

Después de varios meses, la adolescente logró escapar y encontró refugio en Alemania, gracias a un programa abierto a mil mujeres víctimas del EI. Sin embargo, sólo tuvo un respiro de paz en compañía de su padre, pues un día caminando por las calles de la ciudad europea se encontró con su agresor, quien directamente fue hacia ella.

Ashwaq, perseguida por su agresor

En ese encuentro, Abu le preguntó si ella era Ashwaq, a lo que la joven –aterrada según cuenta- respondió que no. Entonces el hombre le soltó que sabía quién era ella, dónde vivía y a qué escuela iba. La joven, hoy de 20 años, recuerda que regresó a casa horrorizada, pero decidió presentar una denuncia contra su agresor.

Exesclava yazidí confronta a su violador del Estado Islámico



Tenía 14 años cuando la secuestraron y la convirtieron en una esclava sexual. La joven yazidí Ashwaq Haji Hamid recibió asilo en Alemania, pero incluso en ese país la persiguió su horrible pasado pic.twitter.com/fXMtHZdsqo — RT en Español (@ActualidadRT) December 3, 2019

No obstante, grande fue su sorpresa cuando las autoridades alemanas le informaron que Humam se encontraba en el país como parte de un programa de refugiados y no en ese país no había cometido ningún delito.

Confronta a su agresor cara a cara

La joven regresó a Irak, hasta donde su agresor la siguió y fue detenido. Esta semana, las autoridades le permitieron a Ashwaq enfrentarse cara a cara con su agresor. En el encuentro, que fue trasmitido en la televisión de ese país, se puede ver a la joven reprocharle sus actos Humam.

مشهد يهز المشاعر .. الايزيدية أشواق حجي تواجه مغتصبها الداعشي بعد خمس سنوات، وهو عراقي الجنسية، الذي استعبدها لفترة طويلة وتعرضت على يده لأبشع أنواع الانتهاكات الجسدية والنفسية حينما كانت بعمر 14 سنة.



#الابادة_الايزيدية pic.twitter.com/YRCznNtZKX — Yazidi الايزيدية (@Ezidi2) November 30, 2019

“¿Por qué me hiciste esto? ¿Porque soy yazidi (comunidad religiosa perseguida por ISIS)? Yo tenía 14 años cuando me violaste, tenía la edad de tu hija, de tu hijo, de tu hermana”, cuestiona entre lágrimas la joven a su agresor, quien mira todo el tiempo al suelo, pese a que Ashwaq le pide desde el principio que la mire a los ojos.

El hombre no muestra arrepentimiento ni preocupación por su otrora víctima, quien incluso se desvanece al final del vídeo.- (Con información de El Tiempo y RT en Español).

