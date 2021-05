Vídeo: Joven vive momento de terror al ser perseguido por un puma

UTAH.- Jared Smith vivió una caminata al límite y perseguido por el peligro, el corredor salió a dar un paseo por los senderos de un cañón cercano a Salt Lake City, en Utah, cuando un puma lo encontró.

El vídeo lo compartió el propio protagonista y se ve el terror que vivió este hombre al ser perseguido por el felino. De acuerdo con Fox News, las imágenes se grabaron el pasado 13 de mayo, cuando Smith salió a pasear por Big Cottonwood Canyon y se topó con el animal.

Para medios locales, narró que escuchó un sonido extraño en el camino, volteó y había un feroz felino a cinco metros de distancia de él.

En lugar de escapar, el puma fijó como objetivo al hombre e inició una persecución que duró cinco minutos. A pesar de la situación, Smith mantuvo la calma y siguió avanzando sin darle la espalda al animal hasta que se puso a salvo.

Finalmente Jared Smith, señaló que lo más probable el animal esté protegiendo a sus crías, por lo que recomendó a los corredores que visiten la zona tener cuidado.

