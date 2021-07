Vídeo: Juego "martillo" casi se desploma; asistentes evitan tragedia

ESTADOS UNIDOS.- Un grupo de personas que disfrutaba de un juego mecánico pasó de la emoción al susto en una feria de Estados Unidos, el jueves pasado.

El incidente ocurrió en el “martillo”, pues el juego mecánico empezó a tambalearse mientras había personas a bordo, durante el Festival Nacional de la Cerveza en la localidad de Traverse City, en Michigan.

Bystanders at the #CherryFestival in Traverse City, #Michigan rushed over to stop a carnival ride from tipping over pic.twitter.com/GQfAP9VEUy