Vídeo: Kate Middleton y el príncipe William pasan incómodo momento

INGLATERRA.- Kate Middleton, la duquesa de Cambridge, protagonizó un momento incómodo que se televisó el lunes en cadena nacional, pues pareció ignorar una muestra de cariño del príncipe William.

La pareja apareció en el programa de BBC, “A Berry Royal Christmas'”, donde organizaron una fiesta de Navidad en la que agradecieron y reconocieron al personal y voluntarios de sus organizaciones que trabajan aún en periodos navideños.

This #ABerryRoyalChristmas have obviously been edited as any doc would be and they decided to keep this very odd moment when Kate push away William hand on her I mean….. pic.twitter.com/87HOiuT6Mt

Al final del programa, la pareja se sentó con un grupo de voluntarios a platicar y las cámaras vieron cómo Guillermo intentó colocar su mano en el hombro de su esposa, pero pareció como si ella se sacudiese del gesto afectivo.

A pesar de que también el gesto del Príncipe pudo haber sido ignorado por Kate, los espectadores hicieron tendencia el momento del vídeo.

Kate is so professional that she won’t touch or allow herself to be touched by her husband while working. Except for all the times she did in the past… I wonder what changed 🤔 pic.twitter.com/6ij8BP8Djm