Vídeo: Maestra insulta a alumno por no usar cubrebocas

WISCONSIN.- Una maestra de la secundaria Poynette, en Wisconsin, insultó a un estudiante que no tenía cubrebocas tras haber sido vacunado contra el Covid. El vídeo del encuentro se volvió viral en redes sociales.

En la grabación, el joven aparece sentado en el piso de la escuela mientras la maestra le dice imbécil.

"¡No me importa si estás vacunado, idiota!", le grita. "No quiero enfermar y morir. Hay otras personas a las que puedes infectar solo porque estás vacunado. ¿Sabes qué? No eres una persona especial por aquí. Eres un imbécil", continuó.

El administrador del distrito de Poynette, Matthew Shappell indicó que la maestra está en baja administrativa y que realizan una investigación.

En la localidad de Poynette, el uso de cubrebocas todavía es obligatorio en espacios cerrados.