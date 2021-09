VÍDEO: Mamá arroja al suelo a su hijo con autismo

El niño con autismo gritó para pedir ayuda

ESTADOS UNIDOS.- Un niño de nueve años pidió ayuda a gritos mientras su mamá, Rejanie Morris, lo tomaba en brazos y arrojaba al suelo en una estación de servicio de Iowa.

De acuerdo con El Universal, Michael Lomax y su prometida, Arekya Quinn, intervinieron cuando escucharon los gritos del menor el domingo.

"El niño está gritando por su vida. Yo digo: '¡Suéltelo! ¡Suéltelo!'", dijo Lomax a la estación afiliada de CBS KCCI-TV. "Creo que podría haber agarrado a la mamá o algo para alejarla de él", declaró. "Ella le dio una bofetada en la cara y ahí fue cuando entré, y la empujé", añadió Quinn. "Bájate de él. No le haces eso a un niño".

El sargento de la Policía, Paul Parizec, informó que cuando las autoridades llegaron, la mamá del niño estaba tirando cosas. La pusieron bajo custodia y se calmó. Finalmente la arrestaron por poner en peligro al menor con dos cargos de agresión, uno contra el menor y otro contra la pareja que intentó intervenir.

La policía dijo que el niño, quien tiene autismo, fue puesto bajo la custodia del Departamento de Servicios Humanos de Iowa.

VIDEO: Mom throws child to ground at gas station, punches witness who intervened https://t.co/ZrYJGCzlEd pic.twitter.com/V8pAXmiMEH