Vídeo: Manatí marcado con la palabra "Trump" causa indignación

ESTADOS UNIDOS.- Las autoridades ambientales de Estados Unidos condenaron la mutilación de un manatí en Florida.

En un vídeo que circula en redes sociales se observa al animal con el apellido “Trump” en su lomo. Los ambientalistas ofrecieron una recompensa de cinco mil dólares para dar con el responsable.

Federal officials investigating MAGA cowards after manatee found with ‘Trump’ carved on back in Florida. pic.twitter.com/NbYgYQHi3A — Tom Joad™ (@JohnnyBlkshrt) January 12, 2021

Un delito

A través de sus redes sociales, el Centro para la Diversidad Biológica, en su capítulo en St. Petersburg, recordó que el maltrato a esta especie es un delito federal en Estados Unidos que se sanciona con una multa de 50 mil dólares y un año de prisión.

“The U.S. Fish & Wildlife Service is investigating the harassment of a manatee...reported to federal authorities over the weekend discovered w/ words "Trump" scraped in its back ...discovered in Blue Hole on the Homosassa River” (via @CitrusChronicle )

Insurrectioning wildlife? pic.twitter.com/PvzI3pZ5Xn — 𝐄𝐱𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐏𝐨𝐩𝐞 (@exavierpope) January 11, 2021

El manatí fue hallado el domingo en el río Homosassa, en el norte de Florida.

La organización agregó que quien haya dañado a este animal es capaz de cometer graves actos de violencia y debe ser detenido “de inmediato”.

