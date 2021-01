Vídeo: Médico argentino renuncia porque "la gente no se cuida"

ARGENTINO.- Marcelo Lemus, un médico de un hospital de la ciudad de San José, difundió la renuncia a su cargo en un vídeo porque, a sus 64 años, “está cansado" de la gente que con su comportamiento propaga la pandemia.

“Tengo tres compañeros muertos, no quiero ser el cuarto. Tengo una vida y lo que me quede quiero disfrutar y vivir bien”, manifestó. “No puedo arriesgarme gratuitamente. Si hubiese consciencia me la banco y sigo adelante, o si tuviese 20 años menos, pero la verdad que tengo miedo. Se están riendo de todo el sistema de salud en la Argentina”, dijo el doctor en el vídeo.

De acuerdo con Lemus, lo que detonó su elección fue una foto que le llegó al teléfono.

”Estábamos en la guardia del hospital, hubo varios casos el mismo día. Se habían duplicado en las últimas dos semanas y un amigo de la facultad me mandó una foto, como diciendo ‘Mirá cómo se cuidan’. Era una foto de un balneario con un grupo de más de 200 jóvenes, todos amontonados”, detalló.

El médico también aprovechó para relatar que con cada paciente que entra a guardia, el personal de salud tiene que tomar todas las medidas. Además, contó que le llegó por Whatsapp el audio de una estudiante de medicina convocando a una fiesta.

Los casos en Argentina

Argentina sumó el miércoles 12,725 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2, por lo que el número total de positivos aumentó hasta 1,757,429, mientras que los 135 decesos notificados en las últimas 24 horas elevan el total de muertes a 44,983.

Estas cifras de contagios y fallecimientos son similares a las registradas en los últimos diez días, en los que el país ha notificado una media de 11,681 casos diarios de coronavirus.

Según el informe oficial del Ministerio de Salud, la provincia de Buenos Aires permanece como el distrito con más casos confirmados hasta el momento (735,402, de los cuales 4,859 fueron notificados este miércoles), seguida por la central provincia de Santa Fe, con 190,446 contagios confirmados, 1,502 de ellos reportados hoy.

En tercer lugar está la ciudad de Buenos Aires, con un total de 189.714 positivos, 1.204 informados.