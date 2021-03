Vídeo: Médico declara en juicio en línea mientras opera a su paciente

MÉXICO.- Este domingo, La Junta Médica de California anunció que investigará a un cirujano plástico que compareció en una videoconferencia mientras realizaba una operación.

El doctor Scott Green compareció el jueves para su juicio en la Corte Superior de Sacramento, celebrada virtualmente a causa de la pandemia de coronavirus, desde un quirófano. El médico tenía su bata y estaba realizando una operación fuera de cámara.

“¿Hola, Señor Green? Hola. ¿Está disponible para la prueba? ", preguntaron en la sala del tribunal. "¿Parece que está en un quirófano en este momento?" "Lo estoy, señor", respondió Green. "Sí, estoy en un quirófano en este momento. Sí, estoy disponible para la prueba. Continúe"

La comparecencia se estaba transmitiendo en directo, pues la ley exige que los juicios por infracciones de tráfico sean abiertos al público.

El juez le dijo que no creía que fuera apropiado llevar el juicio en esas circunstancias y que prefería establecer una nueva fecha.

La junta médica anunció que investigará el accidente, pues espera que los médicos traten bien a sus pacientes.

This is really just wild pic.twitter.com/sVEIyMVSFw