Revelan vídeo de muerte de menor migrante bajo custodia de EE.UU.

LOS ÁNGELES.- El jueves se dio a conocer un vídeo que registra las últimas horas de vida de un menor guatemalteco que murió en mayo pasado bajo custodia de la Patrulla Fronteriza estadounidense (CBP), junto a críticas a las autoridades migratorias por supuestamente no brindar debida atención al adolescente.

When 16-year-old Carlos Gregorio Hernandez Vasquez died in a Border Patrol cell last May, the agency released a statement.



We obtained video footage that does not match the Border Patrol’s account of his death. pic.twitter.com/MpIGS5B6Cg