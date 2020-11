Vídeo: Modelo renta Airbnb y encuentra cámara espía en un cargador

ESTADOS UNIDOS.- Una mujer encontró una cámara oculta en el departamento que rentó por Airbnb. El dispositivo de grabación estaba dentro de un cargador de teléfono que se encontraba en la sala de estar del alojamiento.

Alex Undone, una modelo norteamericana, compartió su experiencia para evitar que otras personas pasen por lo que calificó “su peor pesadilla”.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la mujer afirmó que se dio cuenta de la cámara cuando se disponía a descansar luego de un día de trabajo en un departamento, ubicado en Brooklyn en Nueva York.

"La única razón por la que sabía lo que era fue por un video de hace años que se hizo viral, en el que una joven modelo advirtió a otras mujeres sobre espeluznantes fotógrafos que las usaban en baños, vestuarios, etc.", escribió Undone.

Alex decidió compartir su experiencia para que otras personas puedan reconocer este tipo de dispositivos. A simple vista, luce como un simple enchufe, pero esconde una tarjeta de memoria que almacena las imágenes registradas por una lente que se encuentra en la parte delantera.

Una zona sin legislación

Cuando la mujer reportó el caso a la policía, le dijeron que era una “zona sin leyes”, pues no estaba claro si la cámara violaba la ley y si el anfitrión había incurrido en algún delito.

"Según Airbnb, solo está prohibida la instalación de cámaras de seguridad o dispositivos de grabación en espacios privados, independientemente de la divulgación a los huéspedes. La plataforma requiere a los anfitriones que incluyan en sus anuncios la información sobre cualquier equipo para evitar ser suspendidos. Pero no importaba que posiblemente me viera desnuda. Era su casa, y si estoy desnuda en las 'áreas comunes', eso es cosa mía", dijo la modelo, quien espera una respuesta de las autoridades.

Este tipo de incidentes han sido denunciados en más de una ocasión, el año pasado un caso similar ocurrió con una familia de Irlanda.