Vídeo: Momento en que un cementerio se derrumba y caen ataúdes al mar

ITALIA.- Un vídeo sorprendió en redes sociales, pues se observa cómo cae una parte de un cementerio ubicado en un acantilado de Liguria, Italia.

El cementerio está en un acantilado a lo largo de la carretera desde Recco y llega al pueblo de Camogli, a veinte kilómetros de Génova, es uno de los más conocidos de la Riviera.

El lugar se vio afectado por un deslizamiento de tierras que causó el hundimiento de una de sus áreas, por lo que los nichos se hundieron y decenas de ataúdes terminaron en el mar.

Los bomberos, equipos de buzos y la Guardia Costera llegaron al lugar para tratar de asegurar la zona y recuperar los féretros. De acuerdo con la narración de los trabajadores, primero sintieron que el suelo empezó a vibrar y luego vieron cómo se agrietaba una parte del cementerio, que acabó hundiéndose en la playa.

Frana a Camogli (GE), cede il terreno sotto una struttura del cimitero: nessuna persona coinvolta, squadre e #sommozzatori dei #vigilidelfuoco al lavoro per verifiche tecniche, messa in sicurezza e il recupero delle bare finite in mare #22febbraio pic.twitter.com/fEbPHQOC8Y