Vídeo muestra que George Floyd no se resistió al arresto; policía mintió

La muerte de George Floyd, un hombre afroamericano, a manos de la policía de Minneapolis, tomó un nuevo rumbo este jueves, luego de que se revelaran varios vídeos que incendiaron nuevamente la indignación de los usuarios en redes sociales; quienes se han trasladado a las calles para continuar las protestas para que esta muerte no quede impune.

Si bien el jefe de la policía de Minneapolis confirmó que cuatro oficiales fueron despedidos por su responsabilidad en el exceso de fuerza policiaca, que derivó en la muerte de Floyd; la mañana de este jueves fueron revelados vídeos de la cámara de seguridad del restaurante que presuntamente denunció a un cliente que intentó pagar con un billete de 20 dólares falsos.

George Floyd no se resistió al arresto

En los clips, se puede ver cuando los oficiales –identificados como Derek Chauvin (quien presiona la rodilla sobre el cuello de Floyd) y Tou Thao- bajan al hombre de 46 años de su auto.

New video sent to us shows the moment George Floyd was removed from his vehicle and handcuffed on 38th and Chicago.

Video courtesy of Christopher Belfrey pic.twitter.com/MiIIula4sA — Alex Lehnert (@AlexLehnertFox9) May 26, 2020

En el segundo clip se puede ver a George esposado y sentado en la banqueta frente al restaurante y luego ser levantado por el oficial.

Video shows what appears to be the start of the confrontation between #GeorgeFloyd and #Minneapolis #police officers. A restaurant's security footage shows cops taking him into custody, but the restaurant owner says it does not show Floyd resisting #Arrest pic.twitter.com/LjIerm6BaX — Sn00pster (@sn00pdad) May 27, 2020

Las imágenes muestran que Floyd, un exguardia de seguridad, no se resistió en ningún momento al arresto, lo que causó mayor indignación entre la comunidad, ya que en primera instancia el departamento de policía justificó el uso de la fuerza de Chauvin por dicho motivo.

Esta muerte desató una ola de manifestaciones que la noche del miércoles cobró una nueva vida. Además, la violencia ha comenzado a permear estos encuentros, debido a que se han reportado saqueos en varias tiendas de la ciudad.

Okay fuck it I’m moving out of Minnesota fuck it I’m threw !!#Minneapolis pic.twitter.com/boyGwzJrIa — Kaecia Williams (@PoeticKaee) May 28, 2020

Custodian la casa de un oficial

Así mismo, el vídeo de un grupo de varios policías antidisturbios custodiando la casa de Chauvin para que los manifestantes no logren llegar hasta el presunto responsable de la muerte de Floyd, causó mayor enojo entre los manifestantes, quienes reclaman que la policía aún proteja “a un asesino”.

Un numeroso grupo de agentes de Policía custodió la vivienda del agente que presionó con su rodilla el cuello de George Floyd, lo que provocó que terminara falleciendo pic.twitter.com/X8hflYGPaH — RT en Español (@ActualidadRT) May 28, 2020

Por otra parte, el presidente Donald Trump y el alcalde de Minneapolis Jade Froy han urgido a los investigadores del caso, que ya se encuentra en manos del FBI, a esclarecer la muerte de George Floyd, para llevar a quien resulte responsable ante los tribunales.- Con información de BBC, Ahora Mismo, El Heraldo de México y RT en Español.