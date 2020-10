Vídeo: Mujer de 104 años ruega por ver a su familia ante el confinamiento

ESCOCIA.- Mary Fowler es una mujer de 104 años residente del hogar de ancianos de Balfarg en Glenrothes, Fife, Escocia. La mujer se volvió viral al pedir volver a ver a sus hijos al borde del llanto, pues las medidas actuales “la están cortando en pedazos”.

En un video que compartió Care Home Relatives Scotland, la mujer, que ha estado confinada desde marzo, dijo:

“Estoy muy bien atendida aquí pero quiero a mi familia. Este es mi derecho. Por favor ayuda. Me está cortando en pedazos. Tengo que ver a mis hijos, se me está acabando el tiempo. Debo ver a mis hijos y hacer las cosas como solían ser. Por favor, ayúdame”, dijo en un mensaje que está conmoviendo a miles.

Mary Fowler aged 104 and locked in a Care home since lockdown on March is at the end of her tether @JeaneF1MSP @GrahamEllis247 pic.twitter.com/8mAvgTW3wx