Vídeo: Mujer deja conmovedor mensaje antes de morir por Covid

TEXAS.- Cuando Jazmín Chávez se enteró que su madre Sara Montoya, de 43 años, compartió un vídeo en su cuenta de Facebook invitando a las personas a tomarse en serio el Covid, le pidió que lo borrara, pero Montoya se negó. Ahora ese vídeo se convirtió en una prueba de lo real que es la enfermedad, pues la mujer falleció.

El 5 de julio, Sara publicó el vídeo y después su condición empeoró, llevándola a la muerte el pasado 13 de agosto. Ahora su hija Jazmín vio el vídeo completo y se sintió agradecida de que su mamá compartiera un mensaje tan importante.

Un vídeo con un mensaje viral

“Me alegro de que no me haya escuchado. Su video ha sido visto más de 5 millones de veces y me alegra que la gente se dé cuenta de que este virus es real”, manifestó en una entrevista al medio Today la joven de 24 años.

“Realmente pensé que volvería a casa con una máquina de oxígeno. Mi familia todavía la necesitaba. Solo quiero que nuestra comunidad se tome el virus en serio", añadió.

En el video, Montoya lucha por respirar mientras comparte su desgarradora historia:

“Nunca en mi vida pensé que estaría luchando por respirar, algo que damos por sentado todos los días cuando nos despertamos. Por favor, no ponga en riesgo a sus familias. Lo hice lo mejor que podía, no vale la pena. Usa cubrebocas y no salgas si no tienes que hacerlo”, dijo. “He luchado demasiado para tener la vida que tengo ahora y me niego a rendirme. Extraño a mis hijos. Extraño a mi esposo… Con la gracia de Dios saldré de este hospital. No sé cuándo, pero lo haré”.

Sara Montoya no planeó su muerte y la familia está luchando. Comenzaron con una publicación en GoFundMe para cubrir los gastos funerarios.

"Traté de ser la voz de mi madre lo mejor que pude para hacer todo lo que estaba en mi poder para llevarla a casa", añadió la hija y le pidió a quienes vean el vídeo que sean conscientes del peligro de la enfermedad.

