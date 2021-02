Vídeo: Mujer se niega a usar cubrebocas y guardia la saca del cabello

ESTADOS UNIDOS.- Bliss Causby fue arrastrada por un guardia de seguridad del Chattanooga Billiard Club (CBC), en Cherry Street, Tennessee, quien además la sacó del cabello por no querer usar cubrebocas.

Bliss dijo a la CBS que le habían arrancado el cabello, que su cara estaba hinchada y tenía hematomas.

Por otro lado, el informe del Departamento de Policía de Chattanooga estableció que la mujer aceptó colocarse el cubrebocas cuando se lo pidieron, pero se lo quitó, por lo que le dijeron que usarlo era obligatorio y le pidieron que se retirara del lugar.

“Fue entonces cuando me agarró del pelo y me tiró al suelo”, dijo al a CBS. También aseguró que el vídeo que está en redes sociales no la mostraba con cubrebocas porque estaba bebiendo y que no cuenta su historia.

Anti-masker in Tennessee gets dragged out by security for not wearing a mask pic.twitter.com/ynZlx4fiux — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) February 14, 2021

Me golpeó en la cara, me golpeó en la cabeza, comenzó a patearme y fue entonces cuando un amigo se acercó y me sacó de allí”, señaló Bliss.

La víctima dijo que, a pesar de que solicitó el vídeo de los hechos en el bar, no se lo entregaron porque no tenía una orden judicial y no ha procedido la denuncia que presentó.