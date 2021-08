Vídeo: Mujer venda a su hija para pedir dinero como falsa discapacitada

COLOMBIA.- Un vídeo que se viralizó muestra el momento en el que una mamá venda a su hija para que ésta pida limosna, fingiendo tener una discapacidad. La mujer también le puso un letrero que decía: "Ayúdame soy discapacitada".

En la grabación se observa que, antes del vendaje, la joven caminaba normal. Incluso se sienta en la silla y sostiene el cartel.

Alertan de “modus operandi” para pedir limosna

Quien grabó el vídeo narró que la mujer usó la técnica para hacer pasar a su hija como discapacitada, para que las personas le dieran limosna en el barrio de Bucaramanga.

"Esto no es real, cómo es posible. Yo estaba cuando ellos llegaron bien vestidos y se transformaron. ¡Uy no, no me la creo! Cómo una mamá puede hacer eso porque al parecer es la hija. Qué rabia", dice mientras exhibe todo el engaño.

Contesta la mamá de la joven

La madre de la joven no se quedó callada y le respondió que no se metiera.

"No se meta en lo que no le importa", expresó mientras cubría a su hija con el letrero.

Investigan el engaño

De acuerdo con el medio colombiano El Tiempo, ya existe una denuncia ante las autoridades colombianas. El alcalde Juan Carlos Cárdenas reprobó el hecho y anunció una investigación.

"No hay derecho. No pueden usar a los niños y niñas para pedir limosna y hacerlos pasar por personas con discapacidad. Esto es indignante. Desde la Secretaría del Interior ya trabajamos para realizar el procedimiento correspondiente en este caso. Gracias por la denuncia", escribió en Twitter.

